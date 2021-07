Pflegeheim Jesuheim: Abbrucharbeiten beim Neubauprojekt „Haus Pfänder“ laufen

Lochau. Im Pflegeheim Jesuheim in Oberlochau haben die Bewohner ihre Fertigzimmer im neuen „Holzmodul-Container-Haus“ bezogen. Und mit den Abbrucharbeiten erfolgte Ende Juni der Startschuss für das Neubauprojekt „Haus Pfänder“. Rund 18 Millionen Euro werden hier investiert.

Nach der Aufstellung von 43 Holzmodulen aus der Zimmerei Michael Kaufmann in Reuthe unterhalb des Haupthauses auf ehemaligen großen Parkplatz mit kleiner Aussichtsterrasse samt Trinkbrunnen und dem „Vinzenzweg“ ging Anfang Juni der große Umzug der 36 Bewohnerinnen und Bewohner des Südtraktes (Haus Pfänder) ins neue Übergangsheim erfolgreich über die Bühne. Man hat sich hier inzwischen gut eingelebt und ist von den neuen Zimmern und dem herrlichen Ausblick auf das Lochauer Ortszentrum und den Bodensee begeistert.

Ende Juni erfolgte mit dem Abriss des „Mitteltraktes“ mit dem Haupteingang, der Verwaltung, dem Festsaal/Speisesaal, dem Cafe, der Küche und dem Übergang in den Nordtrakt erfolgte der Startschuss für das Neubauprojekt „Haus Pfänder“. Auch beim alten Wohntrakt aus dem Jahre 1980 mit den insgesamt 54 Zimmern laufen die Abbrucharbeiten.

In konventioneller Bauweise wird in der Folge das „Haus Pfänder“ mit Erdgeschoss und dem 1. Stock neu erstellt. Die Fertigzimmer-Holzmodule wandern voraussichtlich im Herbst 2022 vom „Parkplatz“ in Form des 2. und 3. Stocks auf das neu errichtete Gebäude, wo dann insgesamt 72 Bewohnerinnen und Bewohner ein neues Zuhause finden werden.