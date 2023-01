Pflegefokus auf Neujahrsempfang

Festrede über die Zukunft der Pflege auf dem Feldkircher Neujahrsempfang 2023

Die renommierte deutsche Pflegewissenschaftlerin gab einen Einblick in den aktuellen Pflegemangel sowie Anregungen, wie die Pflegeversorgung in Zukunft gelingen kann. Was tun, wenn es immer weniger junge Menschen gibt und diese kein Interesse haben, in Gesundheitsberufen zu arbeiten? Wie kann schon heute für die Pflege von Morgen vorgesorgt werden? Diese und weitere Fragen beantwortete die Expertin. Neben dem Aufruf, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, spielten in ihren Ratschlägen auch die gelungene Organisation der Pflege zu Hause und technische Entwicklungen eine Rolle. Der eigens dafür vorgestellte Pflegeroboter Pepper sorgte im Rahmen des Programms für so manche Überraschung und bot an, gleich die ganze Moderation zu übernehmen.