Pflegeförderung um 25 Prozent gestiegen

Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung ist mit heute, Freitag, um 25 Prozent angehoben worden.

Sie steigt damit von 640 auf 800 Euro bei selbstständigen, bei unselbstständigen Betreuungspersonen erhöht sie sich von 1.280 auf 1.600 Euro, wie das Sozialministerium in einer Aussendung bekannt gab. Dafür machte die türkis-grüne Regierung ein Sonderbudget in Höhe von 23 Mio. Euro frei.

Sozialleistungen werden Inflation angepasst

"Dass alle Sozialleistungen erhöht werden, ist in Zeiten hoher Inflation besonders wichtig", so Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Dem pflichtete ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger bei: "Gerade in Betreuung und Pflege ist die zusätzliche Unterstützung derzeit besonders wichtig."