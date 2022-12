Pflegebonus, Aufnahme mit den Fanta 4 und Demos in Bregenz

Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker von den Grünen, der Vorarlberger Musikproduzent Little Konzett und Sonja Kopf von der Sozialistischen Jugend sind am Donnerstag die Gäste in "Vorarlberg LIVE".

Katharina Wiesflecker, Soziallandesrätin (Die Grünen)

Endlich. Im Dezember soll der angekündigte Pflegebonus an die Mitarbeiter:innen der betreffenden Berufsgruppen ausbezahlt werden. Aber wer kommt in den Genuss der Einmalzahlung? Die Lebenshilfe Österreich kritisiert in einer Aussendung, dass es sich dabei nämlich nicht um ein 15. Gehalt handle, wie anfangs medial kolportiert, sondern um eine 2.000,- Euro Pauschale, von der dann Arbeitgeberanteile, Sozialversicherung und Steuer abzuziehen sei. Netto blieben also kaum 1.000 Euro übrig. Über diese Thema wird VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer mit Vorarlbergs Soziallandesrätin ebenso sprechen, wie die parallel dazu beschlossene Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst und das dominierende Thema der Sendung am Donnerstag "Gewalt gegen Frauen".

Sonja Kopf, Sozialistische Jugend

Für Freitag kündigen Vorarlbergs junge Linke die Gegendemonstration zu FBP-Obmann Palms Versammlung gegen "Bevölkerungsaustausch und illegale Migration" an. Sonja Kopf, die Landessekretärin und Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Vorarlberg positioniert sich konträr: "Solche Aussagen sind an Widerlichkeit nur mehr schwer zu überbieten und kommen ausgerechnet von der FBP."

Little Konzett, Musikproduzent

Niemand geringer als "Die Fantastischen Vier" vertrauen – wie viele andere auch – auf die Künste des Vorarlberger Musikproduzenten Little Konzett. Für eine Albumaufnahme mit den besten Songs zum 30-jährigen Jubiläum wählte die Stuttgarter Rap-Formation erneut jenes Studio, das seit Jahrzehnten auf dem Know-how des Vorarlbergers beruht. Als Schlagzeuger z.B. bei den Tequila Sharks hat sich der Musiker selbst bereits landauf, landab einen Namen gemacht. Inzwischen sitzt er größtenteils hinter dem Mischpult und am Donnerstag nimmt er die Zuschauer:innen von "Vorarlberg LIVE" mit auf eine sehenswerte, virtuelle Studio-Tour.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 1. Dezember 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Katharina Wiesflecker (Soziallandesrätin, Die Grünen), Sonja Kopf (Sozialistische Jugend) und Little Konzett (Musikproduzent)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

