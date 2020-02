Pflegeberufe stoÃŸen auf reges Interesse

Bludenz. In Zusammenarbeit mit der connexia Implacementstiftung lud die Stadt Bludenz am vergangenen Donnerstag zum Informationsabend „Pflegeberufe im Fokus“ ins Rathaus.

Soziale Einrichtungen wie das Sozialzentrum SeneCura Bludenz, das Sozialzentrum Bürs, der MOHI, der Krankenpflegeverein Bludenz, der Vorarlberger Betreuungspool oder die Caritas Vorarlberg gaben Einblicke in ihr breitgefächertes Arbeitsfeld. Zahlreiche Experten und qualifiziertes Personal lieferten dabei Informationen aus erster Hand. So konnten die Besucherinnen und Besucher etwa im Zuge eines Gesprächs mehr über den Alltag von Daniela Schwald erfahren. Die junge Frau sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl und arbeitet seither bei der Caritas „Menschen mit Beeinträchtigung“ Stelle in Bludenz. Im Interview mit Stellenleiterin Helga Sartori sprach sie über ihren Alltag in der Caritas Werkstätte.