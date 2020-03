Pflege in gewohnter Umgebung: Krankenpflegeverein zog eine erfolgreiche Bilanz

Lochau. Berichte über die vielfältigen Tätigkeiten, der Abschied von der langjährigen Obfrau Sabine Ill, die Neuwahlen sowie ein interessanter Vortrag von Pfarrer Elmar Simma standen im Mittelpunkt der gut besuchten Generalversammlung des Krankenpflegevereines Lochau.

Rund 800 Lochauer Familien sind bereits Mitglieder im Krankenpflegeverein. Es geht hier im Besonderen darum, Menschen aller Altersgruppen im Krankheitsfall, nach Spitalsaufenthalten oder bei Pflegebedürftigkeit in ihrer gewohnten Umgebung, in der eigenen Wohnung oder innerhalb der Familie, fachlich und qualitativ zu unterstützen, sie zu betreuen und zu pflegen.

Dementsprechend umfangreich sind auch die Aufgaben. So konnte Sabine Ill als scheidende Obfrau in ihrem Bericht auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung der Hauskrankenpflege in den letzten 15 Jahren ihrer Tätigkeit zurückblicken.