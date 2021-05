Pfingstwochenende: Mit Testangebot bestens vorbereitet

Die Öffnungsschritte in Hotellerie, Gastronomie, Sport, Kultur und Freizeitangeboten lassen erwarten, dass zum anstehenden Pfingstwochende erstmals nach langer Zeit auch zahlreiche Urlaubsgäste aus dem Ausland nach Vorarlberg kommen werden.

Landesrat Christian Gantner freut sich, wenn der Tourismus wieder einen ersten Aufschwung erfährt, verweist aber zugleich auf die für Reisen und Eintritte geltende Testpflicht. "Wir sind in Vorarlberg bestens vorbereitet. In den 96 Gemeinden unseres Landes stehen insgesamt 145 Testmöglichkeiten zur Verfügung, die auch von den Gästen gratis genutzt werden können. Außerdem wurden schon letzte Woche über die Gemeinden kostenlose Selbsttests an die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe verteilt", so Gantner.

Gäste müssen aufgrund der geltenden Einreisebestimmungen selbstverständlich schon bei der Einreise geimpft, genesen oder getestet sein und die Pre-Travel-Registrierung durchgeführt haben. Wenn sie dann während des Aufenthalts einen Test brauchen, können sie entweder einen registrierten Selbsttest – dieser gilt mittlerweile auch für alle Bereiche, wie Gastronomie und auch körpernahe Dienstleistungen - machen oder eine Teststraße aufsuchen. Am Freitag (21. Mai) haben in Vorarlberg 70 Teststationen offen, am darauffolgenden Samstag 29, am Sonntag 14 und am Pfingstmontag (Feiertag) 35.