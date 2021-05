Pfingstfeuer bewegte Schatzsucher

Neues Projekt zu Pfingsten brachte Bewegung in die Familien im Hatlerdorf.

Dornbirn. Das Pfingstfeuer bewegte – zum Aufbruch – auf der Suche – beim Ankommen. Wie sich Bewegung in der Gemeinschaft in Zeiten einer Pandemie in die Tat umsetzen lässt, darüber haben sich die Initiatoren aus der Pfarre Hatlerdorf etwas einfallen lassen. Cornelia und Johannes Berger sowie Franziska Fussenegger-Kneifel haben eine inspirierende Alternative zu den Pfingstfeuer-Veranstaltungen der vergangenen Jahre mit Zelten und Übernachten auf der Kirchbündt überlegt – mit einer Schatzsuche für die ganze Familie. Zusammen mit dem Pfingstfeuerteam der Pfarre scheuten die Ehrenamtlichen weder Arbeit noch Mühe, das Vorhaben zu realisieren. So machten sich kleine und große Schatzsucher am Pfingstsamstag auf den Weg und verwandelten weite Teile des Hatlerdorfs in eine bunte Landschaft. Die Suche nach dem geheimen Schatz startete auf der Kirchbündt. Mit vielen Anregungen im Gepäck und bunten Luftballons begann der Aufbruch zu weiteren Stationen.