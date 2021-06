„Pfiffiger“ Auftakt für Kinderprogramm in der Remise Bludenz

Bludenz. Mit dem Trio „Pfiffikus“ startete gestern Nachmittag die neue Konzertreihe für die Allerkleinsten.

Unter dem Titel „Wer und was ist Pfiffikus?“ wurde gestern in zwei ausverkauften Vorstellungen das Kleinkinderprogramm in der Remise Bludenz nach der Corona-Pause wieder eingeläutet. Der Konzertzyklus mit bekannten Kinderliedern, groovigen Rhythmen und beschwingten Tänzen stellte im ersten Format die flötende Vokalina, die Tasten-springende Ballerina und den trötenden Pfiffikus vor. Phantasievoll inszeniert mit Musik zum Lauschen, Klängen zum Mitschwingen, Instrumenten zum Kennenlernen und einer Atmosphäre zum Genießen, unterstützt durch die Sparkasse Bludenz als Hauptsponsor von Bludenz Kultur.

Die nächste Veranstaltung der Konzertreihe findet am Dienstag, 19. Oktober um 14 und 16 Uhr in der Remise Bludenz unter dem Titel „Singen in den Bergen“ statt. Alle Infos zur Veranstaltung, den geltenden Covid-19-Maßnahmen und Tickets finden Sie unter www.bludenz-events.at. Wie bei jeder Veranstaltung, die 2021 in der Remise Bludenz stattfindet, haben alle Besucher*innen die Möglichkeit den Verein locart mit einer Investition zu unterstützen. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Künstler*innen und Kulturschaffende in Vorarlberg zu fördern und damit die vielfältige Kunst- und Kulturlandschaft aufrecht zu erhalten.