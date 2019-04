Pferdesport vom Feinsten am Bodensee

Von Freitag 10. Mai bis Sonntag 12. Mai findet im Reitsportzentrum Hard (RZH, Neulandstrasse 50) das sportliche Jahreshighlight der heimischen Springreiterszene statt.

An den drei Tagen wird auf der modernsten Anlage Vorarlbergs direkt am Bodensee auch um die Vorarlberger Landesmeistertitel gekämpft.

Die Springprüfungen von 70 cm bis 140 cm Parcourshöhe beginnen an allen drei Tagen um 7.30 Uhr in der Früh. Das Zeitspringen 135 cm (erster Teilbewerb der Allgemeinen Klasse LM) am Freitag und das Standardspringen 135 cm (zweiter Teilbewerb der Allg. Klasse) am Samstag sind jeweils die letzten und höchsten Bewerbe der ersten beiden Tage.