Pfefferspray gegen aggressiven 18-jährigen Nachtclub-Gast

Der Besuch eines Nachtclubs endete für einen 18-Jährigen in der Halloweennacht im Krankenhaus.

Am Dienstag, den 01.11.2022 gegen 01.55 Uhr kam es im Eingangsbereich eines Lokals im Bereich der Einmündung der Hofsteigstraße in die Zellgasse in Lustenau zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Türstehern und einem zuvor aus dem Club verwiesenen 18-jährigen Gast aus Dornbirn, in dessen Verlauf der Gast versuchte, einem Türsteher ins Gesicht zu schlagen.