Pfarrsaal nimmt Form an

Sebastiansaal Gisingen ist im (neuen) Zeitplan.

GISINGEN Die Bauarbeiten sind im vollen Gange. Seit einigen Jahren wird überlegt, was die Pfarre Gisingen machen soll und was für die Pfarre finanzierbar ist, seit eineinhalb Jahren wird konkret geplant, Corona und eine überhitzte Baukonjunktur haben jedoch eine Verzögerung des Baubeginns mit sich gebracht. “Jetzt aber ist es soweit. Wir haben schon viel Zeit und Kraft in dieses Großprojekt unserer Pfarre investiert und hoffen, dass die Arbeiten gut und unfallfrei vorangehen”, erklärt Pfarrer Peter Willi.