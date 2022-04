Pfarrheimsanierung: "Es geht voran"

Updates zur Bauarbeiten und bevorstehender Stundenlauf.

FELDKIRCH-GISINGEN „So eine Situation haben wir noch nie gehabt“ – das ist der wiederkehrende Refrain der meisten Firmen im Bausektor. Es gibt viel Arbeit, aber auch viel Unsicherheit, was unter anderem Preise und Materiallieferungen betrifft. Dennoch gehen die Arbeiten der Pfarrheimsanierung in Gisingen voran. „Es gab viele positive Reaktionen bei unserem Tag der offenen Tür. Obwohl wir dort nach wie vor eine Baustelle haben, ist das ‚Endprodukt‘ bereits sichtbar. Die Freude auf das neue Pfarrheim wächst von Monat zu Monat“, so Pfarrer P. Peter Willi.

Allerlei Neuigkeiten

Das ganze Gebäude bekommt ein neues, zeitgemäßes Gewand. Im neuen Eingangsbereich gibt es mehr Licht, ordentliche WC-Anlagen und einen barrierefreien Zugang zu den Räumlichkeiten des Hauses. Neu ist der Lift für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder für Cateringwägen bei Veranstaltungen im neuen Pfarrsaal.

Sebastiansaal

Ein tolles Raumgefühl erfasst schon jetzt die Besucher, die den Saal betreten. Fenster auf der Nord- und Südseite bringen viel Licht in den Raum, Boden und Westwand sind aus Holz (Farbe: Eiche) und vermitteln „Wärme“, der Blick nach oben ist offen und geht hinauf zum Giebeldach, eine kleine versenkbare Bühne wird sich für einzelne Veranstaltungen als sehr nützlich erweisen und eine moderne Medienausstattung wird gute Bild- und Tonqualität liefern.

Neue Heizung

Heizen mit Öl und Gas ist vorbei. Die Energie kommt von der Sonne aus der Höhe und vom Wasser aus der Tiefe. Nachhaltigkeit ist der Pfarre wichtig. Mittels einer Fotovoltaikanlage mit Paneelen am Dach und einer Wärmepumpe mit Grundwasser in der Tiefe werden Wärme und Strom für die Heizung gewonnen. Man plant auch die Anschließung des Pfarrhauses an das neue Heizsystem.