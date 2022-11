Pfarrheim Weiler vor Fertigstellung

Beim neuen Pfarrheim in Weiler läuft derzeit die finale Komplettierung der Innen- und Außenanlagen.

Fertigstellung am 15. Dezember

Ende Jänner erfolgte der Spatenstich für das neue Pfarrheim in Weiler und nachdem das Kellergeschoss fertig betoniert wurde, konnten mit Anfang Sommer bereits die Arbeiten für den Holzbau des Erd- und Obergeschosses abgeschlossen werden. Nach anschließender Dachdämmung und Fenstermontage erfolgte im Herbst neben der Fassadenverkleidung auch der Innenausbau, sowie die Installation der Elektroanlagen und des Liftes. Derzeit erhält sowohl der Innenbereich wie auch die Außenanlagen den letzten Feinschliff, ehe die Fertigstellung für den 15. Dezember vorgesehen ist. „Mit einer Agape nach dem Kirchenkonzert des Wyllar Chörle am 17. Dezember ist auch schon die erste Veranstaltung im neuen Pfarrsaal geplant“, freut sich auch Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat.

Gemeinsam mit der Pfarrkirche und dem Pfarrhaus bildet das neue Pfarrheim künftig das Pfarrzentrum von Weiler. Damit will die Pfarre ein Zentrum der Begegnung von hoher Qualität anbieten, da dies aktuell umso mehr gefragt ist, nachdem die traditionelle Gastronomie im Dorf nicht mehr vorhanden ist. „Veranstaltungen bis 100 Personen – von Agapen, Seniorennachmittagen, Sitzungen über Tauf-, Hochzeits-, Geburtstags-, Familien-, Advent- und Weihnachtsfeiern bis zu Singabenden oder Jahreshauptversammlungen können künftig in den Räumlichkeiten gebucht werden“, so Kurt Ludescher, der weiterhin anmerkt, dass eine professionell ausgestattete Caterer-Küche die Möglichkeit einer Top-Bewirtung der Veranstaltungen bietet.