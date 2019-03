Pfarrheim Nenzing: Als „Ersatzkirche“ bewährt

Initiative Pfarrheim Nenzing zog Bilanz über ein intensives Vereinsjahr

Im vergangenen Jahr hat das Nenzinger Pfarrheim eine besondere Funktion übernommen: In der Renovierungsphase der Ortspfarrkirche wurde der Saal zum Kirchenraum, der Weltladen zum Andachtsraum. Im Rahmen der 22. Generalversammlung der Initiative Pfarrheim Nenzing informierte Obmann Otmar Hirschauer über die vielfältige Nutzung des Gebäudes, auch die Vertreterinnen der Bibliothek, der Ludothek, des Weltladens sowie des Suppenteams präsentierten interessante Zahlen: So war beispielsweise mit 17.411 Entlehnungen in der Bibliothek und 1.268 ausgeliehenen Spielen in der Ludothek einiges los.