Pfarrheim Franz Xaver feierte mit einem „Sommerfest“ den 20. Geburtstag

Lochau. Über einen großartigen Erfolg konnten sich die Organisatoren des mediterranen Sommerfestes der Pfarre anlässlich des Geburtstages „20 Jahre Pfarrheim Franz Xaver“ freuen. Das besondere Haus und die Würdigung des Ehrenamtes standen an diesem Abend im Mittelpunkt.

Das Pfarrheim Franz Xaver am „Roten Platz“ mitten im Lochauer Ortszentrum hat sich in all den Jahren zu einem lebendigen „Ort der Begegnung“ für die ganze Ortsbevölkerung entwickelt, es ist zur Heimstätte der pfarrlichen Arbeitskreise und der heimischen Chorgemeinschaften sowie zum Dreh- und Angelpunkt für unzählige festliche Veranstaltungen geworden. Allein im Jahr 2017 haben über 25.000 Personen das Haus frequentiert, wie die beiden „Pfarrheim-Manager“ Siegfried Kern und Robert Stefani errechnet haben.