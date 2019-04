Pfarrhaus wird generalsaniert

Seit kurzem laufen die Renovierungsarbeiten beim denkmalgeschützten Pfarrhaus von Weiler.

Weiler . Bereits seit einiger Zeit ist nun Pfarrer Marius Ciobanu in Weiler tätig, bis zum Bezug seiner Pfarrwohnung wird es allerdings noch bis Ende des Jahres dauern – dann soll die Sanierung des Pfarrhauses abgeschlossen sein.

Das Pfarrhaus wird dabei in den kommenden Monaten generalsaniert. Neben einer neuen Dacheindeckung mit Unterdach, erhält das Gebäude eine neue Schindelfassade mit Dämmung, sowie neue Fenster und Läden. Auch im Innenbereich wird das Pfarrgebäude total saniert, erhält neue Decken Böden, Wände, sowie eine neue Heizung, Sanitäreinrichtungen und auch eine Erneuerung der Elektrik. Dazu bekommt das Gebäude auch einen behinderten-gerechten Zugang.

„Das Gebäude ist denkmalgeschützt, somit wird die Sanierung in Zusammenarbeit mit der Diözese und dem Bundesdenkmalamt umgesetzt“, erklärt dazu Architekt und Bauleiter Roland Stemmer. „Auch für den Neubau eines Pfarrheims wurde bereits ein Antrag an die Diözese gestellt. Die Entscheidung der Diözese erwarten wir im Laufe dieses Sommers“ so Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat Weiler. MIMA