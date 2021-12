Pfarrhaus auch außen saniert

Nach der Renovierung im Innenbereich erfolgte beim Röthner Pfarrhaus und Pfarrheim auch eine Sanierung der Fassaden.

Dazu starteten im Frühjahr diesen Jahres umfangreiche Sanierungsarbeiten und so wurde im Obergeschoß des Wohnhauses eine getrennt zugängliche Wohnung errichtet. „Die Renovierung im Innenbereich ist weitgehend abgeschlossen und die Räumlichkeiten konnten im November wieder bezogen werden“ kann Norbert Mähr vom Pfarrkirchenrat berichten. Die im Pfarrheim erneuerte Heizungsanlage in Verbindung mit der renovierten Kleinküche ermöglicht so in Zukunft neben der Abhaltung von Ministrantenstunden, Pfarrgemeinderatssitzungen und ähnlichem auch die Durchführung von geselligen Veranstaltungen im kleinen Rahmen.