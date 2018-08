Pfarrfest zum Patrozinium

Mit einem Festgottesdienst, einem Frühschoppen und einer Nachmittagsunterhaltung mit den „Übersaxnern“ wurde am Sonntag in Übersaxen das Patrozinium gebührend gefeiert.

ÜBERSAXEN. Dass in Übersaxen gerne gefeiert wird, ist kein Geheimnis. Aus diesem Anlass hatten sich das Pfarrteam, der Pfarrgemeinderat und der Pfarrkirchenrat aus Anlass des Patroziniums (Hl. Bartholomäus) auch in diesem Jahr wieder einiges einfallen lassen.

Schon am zeitigen Vormittag, nämlich um 9:00 Uhr, läuteten die Glocken zum Festgottesdienst, der von Pfarrer Peter Haas feierlich zelebriert und musikalisch vom Kirchenchor gestaltet wurde. Anschließend spielte der Musikverein Übersaxen im Dorfsaal zum zünftigen Frühschoppen auf, gefolgt von den „Übersaxnern“, die die Besucher am Nachmittag mit böhmisch-mährischen Melodien bestens unterhielten. Doch damit nicht genug, zusätzlich wurden für die Kleinen zum Zeitvertreib verschiedene Spielstationen eingerichtet und die Großen konnten in Form eines witzigenTippspieles schöne Preise ergattern.