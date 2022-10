Pfarrfest mit einem indischen Menu

Pfarrer Georg und sein Team luden am Sonntag der Weltkirche zum Pfarrfest ein

SATTEINS Pfarrer Varghese Georg Thaniyath und das Pfarrteam der Pfarrgemeinde Satteins luden am Sonntag der Weltkirche im Anschluss an eine Familienmesse zum Pfarrfest in der Volksschule ein. Dankbar für den Wohlstand und die vielen Gaben, wurde an die Ärmsten der Armen in Afrika gedacht, für sie gebetet und mit ihnen geteilt.