Pfarrer zur Regenbogen-Aktion: "Jede Liebe, die es gibt, stärken und begleiten"

Die Pfarre Hard setzt mit Regenbögen an der Kirche ein Zeichen für LGBTQIA+. Pfarrer Erich Baldauf sprach mit VOL.AT über die Aktion und die Hintergründe.

Seit kurzem ist es bunt in der Pfarre Hard: Vor der Kirche weht eine Regenbogenfahne, am Kirchentor ist ein Regenbogen aufgemalt und in der Kirche selbst hängt ein Regenbogen-Banner. "Wir haben heuer in der Fastenzeit uns mit der Sintflut-Erzählung befasst und das im Zusammenhang mit der Pandemie", erklärt Pfarrer Erich Baldauf gegenüber VOL.AT. Die Pandemie sei eine Gefahr für alle Menschen.