Pfarrer Georg feierte Sechziger

Feierliche Agape nach der Festmesse - Viele Spendengelder für Indien gesammelt

Schon in der Festmesse in der Pfarrkirche Satteins wurden dem Pfarrer Glückwünsche überbracht und ihm sogar ein Gedicht vorgetragen: „Allen, die dich in Indien mögen, hast du ein Dach über den Kopf gegeben“, wurde sein Engagement für Indien gelobt. Feierlich wurde die hell erleuchtete Geburtstagstorte danach in den Pfarrsaal getragen. Pfarrer Georg nahm zuvor die Glückwünsche und Geschenke der Geburtstagsgäste entgegen. Zu den zahlreichen Gästen der Geburtsagsfeier zählten Bürgermeister Anton Metzler aus Satteins und Bürgermeister Thomas Lampert aus Göfis, Metzgermeister Gerold Hosp aus Satteins ebenso wie Pfarrvikar Gerold Reichart , der Kirchenchor und viele weitere Freunde des engagierten Pfarrers.

Alle Jahre wieder fliegt der Göfner und Satteinser Pfarrer Georg, der mit seinem Verein „Dach überm Kopf“ dank vieler Spenden schon rund 1700 neue Häuser für bedürftige und obdachlose Menschen in Not errichtet hat, zurück in seine Heimat Kerala in Indien. Ende Januar ist es wieder soweit und Pfarrer Georg wird diesmal rund 40 Häuser für Hochwasseropfer einweihen. Ein Haus in Kerala kann für 3.200 Euro gebaut werden. Besondere Freude bereitet Pfarrer Georg, dass zu seinem Geburtstag eine Spendensumme für zwei neue Häuser einging, für zwei weitere Häuser sind Spenden zugesagt. „Mein aufrichtiges Dankeschön in diesem Herzensanliegen“, erklärt Pfarrer Georg, der seit 20 Jahren Obdachlosen in Indien ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.