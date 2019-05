Pfarre Übersaxen lud zur "Langen Nacht der Kirchen"

ÜBERSAXEN Am Freitagabend wurde die Gelegenheit geboten, wenig bekannte und teils verborgene Schätze in der Pfarrkirche Übersaxen zu entdecken. Danach gab es im Keller des Pfarrhofes eine Messwein-Verkostung.

Die Kirche beherbergt eine Fülle von Schätzen und Kunstgegenständen, die teils wenig bekannt, kaum beachtet oder oft einfach übersehen werden. Dazu zählen etwa eine Schutzmantelmadonna von 1790, die in kaiserlicher Hoftracht des späten 18. Jahrhunderts (wie von Maria Theresia getragen) gefasst ist. Der Taufstein von 1635 hat ebenfalls nach der Innenrenovierung 2001 wieder einen würdigen Platz und eine sinngemäße Funktion erhalten. Erwähnenswert sind der aus einem Eichenstamm bestehende Opferstock im Vorzeichen, die von Übersaxner Tischlern hergestellten Seitenaltäre oder die Kassettendecke in der Seitenkapelle, die aus den Resten der ehemaligen Kirchentäfelung besteht. Eine Besonderheit sind auch die bunten Fenster im Presbyterium und im Kirchenschiff. Gestiftet wurden diese von wohlhabenden Kaufleuten aus Bregenz, Feldkirch und hauptsächlich von der Familie Bally (berühmte Schuhfabrikanten).

Von den Einzelfiguren fällt besonders eine Kopie des Einsiedler Gnadenbildes – die schwarze Madonna auf. Vermutlich hat diese ein katholischer Priester mitgebracht, der in Zeiten der Französischen Revolution seine Heimat verlassen musste und im Pfarrhof in Übersaxen Asyl erhalten hat. Und auch eine weitere Besonderheit wusste Frau Eleonore Marte zu berichten: Die Kirche ist so ausgerichtet (geostet), dass genau zum Patrozinium, also am 24. August, das Sonnenlicht durch ein Fenster auf der Westseite auf den Hauptaltar fällt.