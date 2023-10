Pfarre Schruns feierte ihr Erntedankfest

Schruns. (sco) Das Danke-Sagen für die Ernte wird im Montafoner Hauptort groß geschrieben.

Einen glanzvollen Start in den neuen Monat erlebte am Sonntag die Pfarre Schruns. In der heiligen Messe mit Erntedank erbat Kaplan Albert Joseph Jesuraj Gottes Segen über die versammelte Gottesdienstgemeinde und die zur Feier im Münster mitgebrachten Nahrungsmittel. Schrunser Bäuerinnen hatten den Sakralraum aus Anlass des Festtages mit viel Fingerspitzengefühl dekoriert. Das Kinderchörle der Pfarre und die Harmoniemusik Schruns gestalteten die Liturgie musikalisch. Unter den Anwesenden, die auch bei der Agape gerne den Klängen des Musikvereins unter der Leitung von Wolfgang Bitschnau lauschten, befanden sich Martin und Elke Senn (Café-Konditorei Frederick), Irmgard Senn, Kathrin Fritz, Christine Küng, Monika Neyer, der Schrunser Feuerwehrkommandant Lukas Beck mit Gattin Fabienne, Hanni Loretz, Erwin und Gerda Mittermayer, Hilda Vallaster, Mesner Markus und Sabine Brugger, Chefministrant Jannis Fleisch, Gerhard und Dagmar Oberer mit Marco und Lena, Herbert und Claudia Oberer sowie Andrea Vallaster.