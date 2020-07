„Pfarre schafft definitiv neuen Raum“

Nur über das „wie“ der Renovierung wird noch diskutiert.

FELDKIRCH Nach einer längeren Phase des Überlegens und mit Zustimmung der Finanzkammer der Diözese Feldkirch hat der Pfarrkirchenrat im vergangenen Oktober 2019 die Pfarrheimsanierung beschlossen. Die konkreten Planungsarbeiten haben begonnen und werden in Abstimmung mit der Diözese geführt. „Wir hoffen auf eine Verwirklichung des Projekts im Jahre 2021“, so Pfarrer Willi.

Die nächsten Monate führte Andreas Weber, Finanzkammerdirektor der Diözese Feldkirch intensive Gespräche mit den Architekten: „Was wir zum aktuellen Zeitpunkt definitiv sagen können ist, dass der Kran und Bagger im Sommer 2021 auffahren werden.“ Weber gibt sich offen für Neuerung. Was nun noch nicht fixiert wurde ist das „wie“. „Wir haben zwei Möglichkeiten“, so der Finanzkammerdirektor. Entweder werde das Haus saniert und das Obergeschoß geschleift oder am Platz vor dem Pfarrheim, wird ein separater Zubau errichtet. Die Kosten belaufen sich auf etwa dieselbe Höhe. Nun folge ein Raumkonzept.