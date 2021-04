Erstes gemeinsames Projekt: "Beeren-Nasch-Garten"

„Pfarre Rohrbach denkt neu“ und weitet den Raum mit Gemeinschaftsprojekten.

Neben Pfarre und Schule beteiligt sich auch die „Essbare Stadt“ am Projekt. „Wir suchen Personen, die uns beim Pflanzen helfen, die einmal im Monat die Pflege übernehmen, oder die bereit sind, im Herbst mitzuhelfen“, richten die Insider der Pfarre einen Appell nach außen. Es soll Raum für Ideen an weiteren Projekten entstehen. „Überall, wo in Gemeinschaft etwas Gutes entsteht, werden Orte zu heiligen Orten“, so Alfons Meindl, dem es schon lange ein Anliegen ist, die Kirche nach außen zu tragen. Jede Idee sei willkommen, sagt der Kirchenmann, der selbst schon einiges für die Zukunft parat hat. Da schwebt ihm zum Beispiel ein großer Brotbackofen in Gedanken. Ein Ort der Zusammenkunft, an dem das Brot für den Eigenbedarf in Gemeinschaft gebacken wird. Er denke auch an einen „offenen Kühlschrank“ – die Küche der Pfarre böte ebenfalls Raum dafür. Es könnte auch ein SB-Café im Foyer des Pfarrheims sein, das in Kooperation mit der Bücherei einhergeht. Für das Gartenprojekt nahmen neben Alfons Meindl und den Lehrerinnen Nina Mairhofer und Nina Fessler auch einige Eltern der Kinder den Spaten in die Hand, wie auch die beiden jungen Zivildiener von Pfarre und Schule, Maximilian und Felix Neustädter. EH