Pfarre mit weiteren Vorhaben

Nach der Generalsanierung des Pfarrhofes laufen in Weiler bereits die nächsten Sanierungsprojekte.

Der neue Pfarrhof erhielt dabei in den vergangenen Monaten eine neue Dacheindeckung mit Unterdach, sowie eine neue Schindelfassade mit Dämmung, neue Fenster und Läden. Auch im Innenbereich wurde das Pfarrgebäude total saniert, erhielt neue Decken, Böden, Wände, sowie eine neue Heizung, Sanitäreinrichtungen und auch eine Erneuerung der Elektrik. Pünktlich zum Start der neuen Seelsorgeregion zog die Pfarrverwaltung mit dem Pfarrsekretariat und Pfarrbüro in die wunderschön renovierten Räumlichkeiten um. Ebenso bezog Pastoralleiter der Seelsorgeregion Dr. Michael Willam seinen neuen Arbeitsplatz und auch Pfarrer Marius Ciobanu konnte bereits in die Pfarrer-Wohnung, die sich im ersten Stock des Pfarrhofes befindet, einziehen. Die Gemeindevertretung unterstützte die Renovierung des Pfarrhofes mit 50.000 Euro – die kompletten Sanierungskosten wurden mit rund einer Million Euro angegeben.

„Mit der Generalsanierung des Pfarrhauses haben wir eines unserer vier Bauvorhaben in der Pfarre Weiler abgeschlossen. Die nächsten drei Vorhaben stehen unmittelbar bevor“, so Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat. Grünes Licht gab es diesbezüglich bereits für die Außenrenovierung der Pfarrkirche und die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zum Friedhof und zur Kirche. „Bei diesen beiden Vorhaben laufen bereits die Ausschreibungen und so sollte noch in diesem Jahr mit der Umsetzung begonnen werden“, so Ludescher. Auch die Verhandlungen für den Neubau des Pfarrheims sind in der finalen Phase, sodass noch in diesem Jahr ein Architektenwettbewerb gestartet werden soll. Dazu beschloss die Gemeindevertretung von Weiler bereits den Grundsatzbeschluss, die anstehenden Projekte, welche der gesamten Weiler Bevölkerung zugute kommen, finanziell zu unterstützen. MIMA