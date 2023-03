Pfarre Bürserberg feierte ihren Schutzpatron St. Josef

Zehntausende feierten die heilige Messe zum Patrozinium des heiligen Josef in der Pfarrkirche Bürserberg über das Regionalradio mit.

Bürserberg. (sco) “Der Sonntag Laetare ist der Sonntag der Vorfreude auf Ostern, die Feier der Lebenshingabe Jesu für uns und die Feier seiner Auferstehung. Durch unseren Glauben an Jesus Christus und durch die Taufe wird das, was wir an Ostern feiern, eine Wirklichkeit in unserem Leben”, sagte Pfarrer Georg Nigsch jüngst beim Patroziniumsgottesdienst zu St. Josef in der Pfarrkirche Bürserberg. “Auch wir sind durch die Taufe Erlöste und bereits Auferstandene”, führte der Seelsorger weiter aus. Anlässlich des Kirchweihfestes verwendete die Pfarre ausnahmsweise das Messformular und die Bibeltexte des Festes des Nährvaters Jesu. Pfarrer Nigsch richtete seinen Gruß einmal an alle Anwesenden im barocken Sakralgebäude und zum anderen an die Zehntausenden, die die Liturgie an den Radiogeräten mitfeierten.