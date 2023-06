Pfarre Bürs feierte das Hochfest Fronleichnam

Bürs. (sco) Gemeinsam mit Kaplan Mathias Bitsche feierte die Pfarrgemeinde Bürs neulich das Hochfest des Leibes und Blutes Christi mit einer heiligen Messe in der Friedenskirche und daran anschließenden Fronleichnamsprozession durch das rund 3400 Einwohner zählende Dorf.

„Die Prozession am Hochfest des Leibes und Blutes Christi ist sozusagen der ,Prototyp’ der eucharistischen Prozessionen. Sie wächst aus der Eucharistiefeier selbst heraus. Direkt nach der Messe wird die Hostie, die in ihr konsekriert wurde, aus der Kirche gebracht, damit das christliche Volk ein öffentliches Zeugnis des Glaubens und der Verehrung zum heiligsten Sakrament geben kann“, heißt es im Direktorium über die Volksfrömmigkeit und die Liturgie.

“Es gibt die Haltung, dass der Glaube etwas Privates ist. Dem können wir als Christen nicht einfach so zustimmen”, sagt der Leiter der Pfarrgemeinde Bürs, Mladen Milic, denn der christliche Glaube verlange nach einem Zeugnis. In der Pfarre Bürs haben beim Fronleichnamsfest der Pfarrkirchenrat mit Herbert Wachter, der Pfarrgemeinderat mit Gerda Schuler, das Kirchenschmuckteam mit Mesnerin Agnes Mangeng, die Feuerwehr mit Kommandant Raimund Rauch, die Harmoniemusik mit Obmann Andreas Grabner, Organist Siegfried Tschofen und viele andere mitgewirkt. Barbara Graß und Veronika Vonbank, Karoline Schaffenrath und Christl Witwer gestalteten die Stationen. Die Marienstatue haben traditionell vier Mädchen getragen: Anna Tschugmell, Vivien Turján, Sofia Witwer und Romy Felder. Den Schluss-Segen für die Festversammlung erbat Kaplan Mathias Bitsche in der alten Bürser Pfarrkirche zum heiligen Martin.