Pfarre Bruder Klaus passt sich neuen Corona-Regeln an

Dornbirn. Auch der zweite Lockdown kann das Jugendforum der Pfarre Bruder Klaus nicht stoppen und so bewies die buntgemischte Truppe aus dem Schoren Kreativität, als es darum ging, die monatlichen Treffen und Aktionen trotz Corona und Abstand weiterzuführen.

Am vergangenen Wochenende wurde kurzerhand ein Online-Spieleabend ins Leben gerufen. Über zehn spielfreudige Kinder und Jugendliche machten es sich zu Hause auf der Couch, im Bett, am Schreibtisch oder in der Küche bequem. Kommuniziert wurde über Microsoft Teams und gespielt über das Handyspiel „Among us“. Dabei schlüpfte jeder in die Rolle eines Astronauten und gemeinsam galt es verschiedenste Aufgaben in einem Raumschiff zu erledigen. Bis spät in die Nacht wurde gespielt und so eben auf etwas andere Art kommuniziert und gemeinsame Zeit verbracht.