Pfarrblatt präsentiert sich im neuen Gewand

Redesign, komplett vierfarbig und neues Team für Göfner Pfarrblatt.

GÖFIS Alles neu beim Pfarrblatt in Göfis. „Lucius“ benannt nach dem Kirchenpatron St. Luzius (ursprünglich mit „c“ geschrieben) erstrahlt seit kurzem in CMYK – den vier Druckfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black. Nachdem Edith Bischof nach 20 Jahren ihren Wohlverdienten Ruhestand angetreten ist, stand nach Ausgabe 400 einige Neuerungen auf in Planung. „Das, was wirklich bleibt, ist die Gesamtsicht des Wachsens, der Veränderung, der Diskussion, des Vertrauens, der Rückmeldungen und die innere Freude, etwas gestaltet zu haben, das gelungen ist“, sagt sie in einem letzten Bericht. Das neue Team, bestehend aus Richard Sonderegger, Daniela Jamer, Maria Moritsch, Karl Lampert und Pfarrer Varghese Georg Thaniyath haben hierfür Willi Dittmann für eine Neugestaltung ins Boot geholt. Er ist auch Verantwortlich für die Gestaltung des Gemeindeblatts Segavio. Sonderegger, Mortisch und Lampert stellten sich für ein Interview bereit.