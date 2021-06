Pfanner steckt drei Millionen in Hauptsitz in Lauterach

Der Getränkehersteller Pfanner arbeitet weiter an der Modernisierung und Erneuerung seines Firmenstammsitzes in Lauterach.

Zwischenschritt zur Umsetzung des Masterplans

Drei Millionen Euro werden investiert

Umsatzplus von vier Prozent im ersten Halbjahr 2021

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Pfanner wie berichtet einen Umsatz von 302 Millionen Euro, ein Plus von 2,4 Prozent. Im ersten Halbjahr 2021 konnte der Getränkehersteller den Umsatz um etwa vier Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres steigern. "Die Monate Mai und Juni waren überraschenderweise sehr stark", so Pfanner. Die Produktion laufe gegenwärtig unter Vollauslastung. Der Pfanner-Vorstand erklärt die Entwicklung unter anderem damit, dass Pfanner "in vielen Ländern viele unterschiedliche Kunden mit vielen Produkten" versorge. "Dadurch können wir Rückgänge in einem Bereich oder Land anderswo leichter wieder kompensieren."