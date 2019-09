Pfadi Rankweil starten ins neue Vereinsjahr

Große Überstellungsfeier zum Auftakt

Rankweil. „Ich verspreche, dass ich mein Bestes tun will, Gott und meinem Land dienen, den Mitmenschen zu helfen und nach unserem Gesetz zu leben.“ So lautet die offizielle Gelöbnisformel der österreichischen Pfadfinder. In Rankweil wurde so zahlreichen Kindern und Jugendliche dieses Versprechen abgenommen. Schier unglaubliche 42 Neuaufnahmen kann die engagierte Gruppe verzeichnen. Außerdem wurden insgesamt knapp 100 Mitglieder in die nächste Altersstufe überstellt. Beginnend mit Wichtel oder Wölfling wechselt man zu Guides und Spähern, in Folge zu Caravelles und Explorer, dann letztlich zu Ranger und Rover, eh man dann selbst als Leiter eine Gruppe übernehmen kann. Der Stufenübertritt ist stets mit einer kleinen oder größeren Mutprobe verbunden. In Anlehnung an den Jahresgrundsatz der österreichischen Pfadfinder wählte man das Motto: „Was man alles in 60 Sekunden offline erledigen kann.“ Nach einer Runde Sackhüpfen, galt es den sogenannten „Todestunnel“ zu überwinden, nach einer kleinen Klettertour musste ein Becken durchtaucht, sich an einem Seil vorwärts gezogen und zum Abschluss der eingeseifte Schlusshang bezwungen werden. Erwähnt seien diesbezüglich noch die kleinen Nettigkeiten die einem die Freunde und Kollegen bei der Streckenabsolvierung in Form von Farbe, Sägemehl oder Wasser mit auf den Weg geben. Zum Glück zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite, wodurch diese kleinen Erschwernisse leichter zu ertragen waren – die Spuren aber an so manchen letztlich deutlich sichtbar waren.