Pfadi Altach starten mit großem Fest ins neue Vereinsjahr

Frühschoppen, Flohmarkt und ein buntes Kinderprogramm zum Auftakt

Altach. Wie man es gewohnt ist, startete die Altacher Pfadigruppe mit einem abwechslungsreichen Fest für die ganze Bevölkerung in ihr Jubiläumsjahr. Vor 45 Jahren wurde eine der mittlerweile größten Gruppen ihrer Art in Vorarlberg gegründet. Den Beginn machte dann aber standesgemäß eine prall gefüllten Festmesse in der Altacher Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer Rainer Büchel. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von einem rund 40köpfigen Chor bestehend aus Jung- und Altpfadis. Bei prächtigem Spätsommerwetter starteten dann die Feierlichkeiten beim Pfadiheim in der Sandholzerstrasse. Für den guten Ton verantwortlich zeichneten sich schon fast traditionell die „Rheintaler“, die Vereinsmitglieder sorgten dafür, dass viele Küchen in Altach kalt blieben. Neben dem Sonntagsklassiker dem Wiener Schnitzel, gab es weiter duftenden Köstlichkeiten vom Grill, aus dem Topf, passend abgerundet mit kühlen Getränken aus Fass und Flasche.