Pfadfinderei ist nicht einseitig

Die Pfadi-Clubmitglieder der Gruppe Dornbirn sind auf den Spendenzug aufgesprungen.

Jeden Tag eine gute Tat – so lautet der Grundsatz der Pfadfinder. Kurt Amann gilt als Urgestein bei den Pfadfindern, gemeinsam mit seinen Clubkameraden hat er die Wichtigkeit des Projekts Enugu erkannt: „Wir sind immer in Bewegung, unterwegs um uns sozial und gesellschaftlich einzubringen.“ Peter Ploner stieß zu Beginn seiner Rentenzeit zur Gruppe Ölz, die sich intensiv mit den Gegebenheiten in Nigeria auseinandersetzen und sich stark machen für junge, engagierte Leute. Die Lebensverhältnisse verbessern durch eine fundierte Berufsausbildung, das ist das erklärte Ziel der Helfer. Die Auszubildenden haben mithilfe ihrer Lehrmeister die Werkstätten und das Lehrlingsheim in Enugu selbst gebaut. Die Leute vom Pfadi-Club zeigten sich begeistert und ließen sich an diesem Informationsabend nicht lumpen: die Spenden flossen reichlich. Wer wüsste besser als die alte Garde der Pfadfinder, was es heißt, handwerklich fit zu sein. Mit vollem Einsatz haben sie schließlich vor 40 Jahren eigenhändig das Pfadfinderheim in Dornbirn gebaut, um ein gutes Beispiel zu geben für folgende Generationen.