Pfadfinder Bregenz und Rotes Kreuz laden zum Blutspenden ein

Bregenz. Blutspenden rettet Leben – auch in Zeiten der Coronakrise: Die Bregenzer Pfadfinder und das Rote Kreuz organisieren deshalb auch in diesem Jahr eine gemeinsame Blutspendeaktion.

Sie findet am Donnerstag, 4. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr im Pfarrsaal St. Gebhard in Bregenz statt.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es die gemeinsame Blutspendeaktion der Bregenzer Pfadfinder und des Roten Kreuz. Tausende Blutkonserven wurden seither gesammelt. Auch in diesem Jahr hoffen der Organisator Matthias Nester und sein Team auf rege Beteiligung: „Auch in Zeiten der Coronakrise ist der Bedarf an Blutkonserven hoch. Jede Bregenzerin und jeder Bregenzer kann auf diese Weise einen ganz persönlichen Beitrag leisten.“ Die Pfadfinder übernehmen die Organisation der Aktion und engagieren sich so für das Gemeinwohl.