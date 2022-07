Petermännchen: Wo der giftigste Fisch Europas lebt

Vorsicht ist beim Baden in flachen Küstengewässern geboten: In Sand und Schlamm lauert der giftigste Fisch Europas, das sogenannte Petermännchen. Die Stiche des Echiichthys draco verursachten extreme und meist lang anhaltende Schmerzen. Außerdem drohen Schwellungen und Blasen, Schweißausbrüche, Brechreiz, Kreislaufbeschwerden und Atemnot.

Vom Schwarzen Meer über die Adria und das Mittelmeer bis in die Nordsee

Das Petermännchen gehört zur Familie der Drachenfische und ist nicht nur in der gesamten Küstenregion des Atlantiks beheimatet, sondern auch in der Nordsee, dem Mittelmeer, an der Adria und Schwarzen Meer. Das Tier lebt gut getarnt als Grundfisch in Sand und Schlamm, wo es regungslos verharrt, um auf seine Beute zu lauern. Für Menschen kommt es meist zufällig zu unliebsamen Begegnungen, wenn der Badende den gut

getarnten Fisch mit Hand oder Fuß berührt.