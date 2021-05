Peter Sandbichler UNPREDICTABLE im Kunstraum Dornbirn Großformatige Skulpturen

Dornbirn. Der Kunstraum Dornbirn präsentiert eine für die historische Montagehalle am Computer entwickelte und erst in der Halle aufgebaute Installation des österreichischen Künstlers Peter Sandbichler. Die Ausstellung ist mit UNPREDICTABLE betitelt.

Peter Sandbichler ist 1964 in Kufstein geboren. 1983 studiert er an der Art Students League in New York, 1984-86 bei Wander Bertoni an der Hochschule für Angewandte Kunst und 1986-91 bei Bruno Gironcoli an der Akademie der bildenden Künste in Wien. 1993 geht Sandbichler für ein Jahr an das Institut für Neue Medien der Städelschule in Frankfurt, um bei Peter Weibel ein Post Graduate zu absolvieren. Es folgten längere Auslandsaufenthalte in Tokio, New York und Berlin. Heute lebt und arbeitet Peter Sandbichler in Wien.