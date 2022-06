Peter Dach FC Koblach ist Vorarlbergligist

Mit einem vielumjubelten 2:1 Heimerfolg gegen den TSV Altenstadt am 4. Juni fixierte die Kirchmann-Elf den Aufstieg bereits vor der letzten Runde.

Angetrieben von Coach Stephan Kirchmann zeigte das Koblacher Team von Beginn an eine sehr starke Partie, doch vor der Pause wollte noch nichts Zählbares gelingen. In der Halbzeitpause wurde die Mannschaft etwas offensiver eingestellt, mit mehr Drang nach vorne ging die zweite Hälfte dann klar an die Kirchmann-Elf. Nachdem in der 70. Minute nach einem Elfmeter das 1:2 hingenommen werden musste, brachten gerade die Wechselspieler Gächter, Ellensohn, Gstöhl und Türtscher nochmals frischen Schwung in die Partie. Der Peter Dach FC Koblach ist stolz auf die 1. Kampfmannschaft und das Trainerteam Kirchmann-Rothmund-Jagschitz.