Personelle Veränderungen in der Seelsorgeregion Vorderland

Pfarrer Marius Ciobanu wird die Seelsorgeregion Vorderland mit Ende Monat verlassen.

Mit der Beurlaubung von Pfarrer ergeben sich somit in der Region Vorderland einige personelle Veränderungen. Michael Willam, Pastoralleiter der Seelsorgeregion, wird zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben neuer Gemeindeleiter in Röthis und Weiler mit dem Ziel, gemeinsam mit den Leitungsteams vor Ort die gute pastorale Arbeit, die Pfarrer Marius in den letzten Jahren begonnen hat, fortzuführen. Willi Schwärzler, derzeit als Pfarrer in Höchst-Gaißau tätig, kommt als Vikar neu in die Seelsorgeregion und wird die priesterlichen Dienste in Röthis und Weiler, sowie pastorale Aufgaben in der Seelsorgeregion übernehmen. Dazu werden Jacqueline Haller, Franziska Römelt und Daniela Amann die Leitungsteams in der Seelsorgeregion vermehrt unterstützen. MIMA