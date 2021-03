Personalwechsel bei der Persönlichen Assistenz

Sabine Reischmann und Hannelore Peter verstärken ab sofort das Team der Servicestelle in Dornbirn.

Dornbirn. Mit Martina Geiger (Koordinatorin der Servicestelle Persönliche Assistenz Vorarlberg) und Süleyman Kurt (Mitarbeiter und Urgestein der Persönlichen Assistenz) verlassen zwei verdiente Mitarbeiter die Servicestelle in Dornbirn. Süleyman Kurt geht in den Ruhestand und wird etwas leiser treten. Er ging in der Eisengasse 6 zwölf Jahr lang aus und ein. Zuerst als Selbstvertreter der Initiative “Reiz – Selbstbestimmt Leben”, später als Mitarbeiter der Servicestelle Persönliche Assistenz Vorarlberg. Als Vorreiter und Beispiel zeigte er auf, wie ein Leben für Menschen mit Behinderung mit Hilfe von Persönlicher Assistenz gelingen kann. Er hielt Vorträge und war bei unzähligen Diskussionsveranstaltungen zum Thema Persönliche Assistenz dabei.

Kollegin Martina Geiger stand seit 2016 allen Assistenz-Anfragen Rede und Antwort und war zuständig für die Integrationshilfe-Begleitungen und -Beratungen. Sie geht ab sofort in Karenz: „Ich vermisse jetzt schon die spannende Arbeit in der Servicestelle, freue mich aber natürlich andererseits auf die freudvolle Herausforderung der Mutterschaft.“

Neues Duo

Mit Sabine Reischmann und Hannelore Peter stießen vergangene Woche aber bereits zwei neue engagierte Mitarbeiterinnen zum Team. Reischmann ist eine Quereinsteigerin, hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft und wechselte in den Sozialbereich. Derzeit ist sie mitten in der Ausbildung zur diplomierten Sozialberaterin. Erfahrungen im Sozialbereich bringt sie mit als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei “Tischlein deck dich”, als Praktikantin im Sozialzentrum Egg und bereits als Persönliche Assistentin in der Servicestelle.