Personalsorgen von Graz als Chance für die Pioneers Vorarlberg

Im Heimspiel gegen die Steirer hoffen die Habscheid-Cracks auf einen Sieg.

Ice Hoceky League: So. 30.10.2022, 17:00 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – Graz99ers

Referees: BERNEKER, HOLZER, Martin, Pardatscher



Die Graz99ers befinden sich aktuell im Vormarsch. Die Steirer konnten zwei ihrer drei letzten Spiele in regulärer Spielzeit gewinnen und wollen diesen Aufwärtstrend nun gegen die BEMER Pioneers Vorarlberg fortsetzen. Doch an den Liga-Neuling aus Vorarlberg bissen sich bereits andere Teams in dieser Saison die Zähne aus. So feierten die Vorarlberger am Mittwoch einen 3:2 Erfolg über Linz und auch Tabellenführer Bozen zog bereits im Oktober den Kürzeren. Zuletzt musste sich das Team aus Feldkirch aber trotz Doppelpacks von Hampus Erkisson gegen den HC Innsbruck geschlagen geben. Die beiden Teams treffen erstmals aufeinander. Die Grazer Personalsituation ist weiterhin angespannt: Neben den weiterhin bestätigten Ausfällen Ken Ograjensek, Tobias Fladeby, Mike Zalewski und Gustav Bouramman, könnte auch Daniel Oberkofler krankheitsbedingt ausfallen.