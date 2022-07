"Personalsituation ist katastrophal"

Lebenshilfe-Leiterin Michaela Wagner-Braito berichtet bei "Vorarlberg LIVE" von Personalmangel.

Die vergangenen beiden Pandemiejahre waren nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörige eine Herausforderung, sondern führte auch zu einer angespannten Personalsituation, betont Michaela Wagner-Braito, Leiterin der Lebenshilfe, am Dienstagabend bei Vorarlberg LIVE.

all

all

self

self

Personalproblem

„Viele haben in der Coronazeit den Job an den Nagel gehängt, obwohl es krisensichere Berufe sind.“ Viele seien in eine andere Branche gewechselt, andererseits kämen kaum Bewerbungen.