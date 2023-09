Personalrochaden, Kinderbetreuung und Messepark

Am Montag ist FPÖ-Wunschkandidatin für das Feldkircher Vize-Bürgermeisteramt Andra Kerbleder und der frischgewählte Götzner Gemeindevorsitzende Manfred Böhmwalder zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Andrea Kerbleder soll neue Vizebürgermeisterin von Feldkirch werden. Das haben die Feldkircher Freiheitlichen einstimmig beschlossen. Die 47-Jährige werde somit die Nachfolge von Daniel Allgäuer antreten, der angekündigt hatte, das Vizebürgermeister-Amt in Feldkirch zurückzulegen und in jüngere Hände übergeben zu wollen. Der Wechsel soll auf der Dezember-Sitzung der Feldkircher Stadtvertretung erfolgen. Kerbleder, die seit 2019 Landtagsabgeordnete der Vorarlberger Freiheitlichen ist, spricht am Montag in „Vorarlberg LIVE“ zudem über das vielfach diskutierte Thema der mangelhaften Kinderbetreuungsangebote.