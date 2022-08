Personalmangel und Kanzler-Ablöse

Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker und Finanzminister Magnus Brunner sind am Montag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Mit seiner Kritik an Arbeitslosen, die keine neue Stellung suchen und dann staatliche Hilfen bekommen, stieß Gerald Loacker im Netz auf viel Gegenwind. Mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer spricht er über die Lage am Arbeitsmarkt und das politische Klima in Österreich.