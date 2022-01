Personalmangel: Pflegeheim Götzis muss Betten sperren

Wegen anhaltenden Personalmangels schließt das Pflegeheim "Häuser der Generationen" in Götzis einen Wohnbereich mit 15 Pflegeheimbetten.

Die Alten- und Pflegeheime in Vorarlberg kämpfen mit Personalproblemen, auch das "Haus der Generationen" in Götzis.

"Mitarbeiter an Granzen gekommen"

„Wir wollen den Menschen bestmögliche Pflege und Betreuung bieten – und unseren Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen“, begründet Achim Steinhauser, Geschäftsführer der Häuser der Generationen, die Schließung eines Wohnbereichs mit 15 Pflegeheimbetten in Götzis. „Schon vor der Corona-Pandemie war die Belastung sehr hoch. In den vergangenen zwei Jahren sind dann viele Mitarbeiter an ihre Grenzen gekommen.“