Personalisierte Medizin, Inflation und Krimi

Am Freitag sind Dr. Emma Slack, Matthias Schnetzer und Dr. Christian Mähr sind zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Mittwoch fand das 5. Symposium der Zukunft in der Landesbibliothek Vorarlberg statt. Dieses Mal stand die Veranstaltung unter dem Thema "Personalisierte Medizin". Dr. Emma Slack ist Expertin für Mukosale Immunologie. In "Vorarlberg LIVE" spricht sie über die Qualität von Bakterien und was schlechte im Körper anrichten können.