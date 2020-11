Personal-Streit in Bregenz: So regieren ÖVP und Grüne auf Ausschreibung

Nachdem der Posten des Bregenzer Stadtamtsdirektors nun doch ausgeschrieben wird, reagieren auch die anderen Parteien.

Streit um Personal-Rochade in Bregenz: Wenn es nach Neu-Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) geht, hätte der langjährige Stadtamtsdirektor Klaus Feuerstein seinen Stuhl für Reinhold Einwallner räumen müssen. Nach harter Kritik von den anderen Parteien lenkte Ritsch aber ein und lässt den Posten öffentlich ausschreiben.

Für Grüne "der richtige Weg"

Für die Grünen ist es "der richtige Weg". Es sei die einzig richtige Entscheidung, so Vizebürgermeisterin Sandra Schoch am Montagnachmittag in einer Aussendung. Ein Ausschreibungsverfahren mache den Weg frei, für eine objektive Besetzung dieser Schlüsselposition.