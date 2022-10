Persönlichkeitsentwicklung wird an der MS Klaus großgeschrieben

Neue Wege geht man künftig an der MS Klaus Weiler Fraxern.

KLAUS. In der Mittelschule Klaus-Weiler-Fraxern geht die Neo-Direktorin Angelika Lutz-Marte an Spitze zusammen mit den Pädagogen, insbesondere mit den Lehrerinnen Eva Maria Schuler und Sylke Marte geht man in Zukunft völlig neue Wege. MS Klaus Direktoren Angelika Lutz-Marte: „Wir sind als Schule sehr froh, dass Veranstaltungen wieder möglich sind, weil sie äußerst wichtig und wertvoll für die Schüler sind. Es war bei diesem Projekt eine Freude zu beobachten, wie die Schüler auflebten und ihre Talente auf der Bühne unter Beweis stellten. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Vorstellung. Das bringt Leben und Freude in den Schulalltag.“ Die Kulturbeauftragte an der MS Klaus, Eva Maria Schuler macht künftig vermehrt eigene kleine Theaterproduktionen mit den Schülern der 1. und 2. Klassen. „Die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Schüler ist mir sehr wichtig und steht neben der schulischen Ausbildung an vorderster Front. Es muss Kultur in den Vordergrund rücken. Man kann hier hundert Rollen spielen“, sagt Eva Maria Schuler. In der MS Klaus wurde von Schuler das Theaterleben so richtig neu ins Leben gerufen. Vor Kurzem schnupperten mehr als hundert Schüler schon erstmals Bühnenluft. Unter der Anweisung von den Profi-Schauspielern Simone Maringer und Sabine Fuchs vom Mozart-Ensemble mit Sitz in Luzern haben die Schüler der MS Klaus der 1. und 2. Klassen die Premiere mit Bravour gemeistert. Im Theaterstück „Max und Moritz“ wurden die neuen noch sehr jungen Hobby-Schauspieler aus Klaus buchstäblich ins kalte Wasser geworfen. „Ich mache das Möglichste für die Kinder meiner Klasse. Es war viel Organisation, Aufwand und Arbeit im Vorfeld nötig um so ein recht großes Kulturevent zusammen mit der Direktorin und den vielen Pädagogen auf die Beine zu stellen“, fügt Schuler abschließend hinzu. Die Verbindung Kultur und Theater wird an der MS Klaus in den nächsten Monaten einen großen Stellenwert einnehmen. Weitere Produktionen an Weihnachten oder im Sommer sind schon in Planung. Das neue Schulfach Soziales Lernen an der MS Klaus wird auch vom Projekt MINT tatkräftig unterstützt.VN-TK