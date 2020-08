Perseiden-Regen: Höhepunkt heute Abend

Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden erreicht heute seinen Höhepunkt: Hunderte Sternschnuppen können heute in der Nacht beobachtet werden.

Heute Nachmittag beziehungsweise in der Nacht auf Donnerstag können am Höhepunkt des Meteor-Stroms bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde beobachtet werden. Aber auch in den kommenden Tagen sind noch genügend Perseiden zu sehen.